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Забытая женщина 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Забытая женщина
Киноафиша Сериалы Забытая женщина Сезоны Сезон 1

Забытая женщина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Забытая женщина»

В 1 сезоне сериала «Забытая женщина» после похорон отца Сергей получил письмо. Вскрыв конверт, он обомлел от ужаса. Автором послания являлась... его мать, которую все считали погибшей. По ее словам, 30 лет назад она страдала от туберкулеза. Отец Сережи бросил ее на произвол судьбы, однако женщине удалось выжить. Она прошла через множество испытаний, после чего решила отыскать своего сына. Сережа рад этому. Он забирает мать к себе домой. Однако супруге Сергея не нравится появление в доме чужой женщины. Она считает, что Валентина не просто так возникла в жизни своего сына спустя столько лет.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Забытая женщина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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