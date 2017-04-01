В 1 сезоне сериала «Забытая женщина» после похорон отца Сергей получил письмо. Вскрыв конверт, он обомлел от ужаса. Автором послания являлась... его мать, которую все считали погибшей. По ее словам, 30 лет назад она страдала от туберкулеза. Отец Сережи бросил ее на произвол судьбы, однако женщине удалось выжить. Она прошла через множество испытаний, после чего решила отыскать своего сына. Сережа рад этому. Он забирает мать к себе домой. Однако супруге Сергея не нравится появление в доме чужой женщины. Она считает, что Валентина не просто так возникла в жизни своего сына спустя столько лет.