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Уборщица 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Уборщица
Киноафиша Сериалы Уборщица Сезоны Сезон 2

The Cleaning Lady
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уборщица»

Во 2 сезоне сериала «Уборщица» история молодой женщины и врача Тони Де Ла Роса из Камбоджи продолжается. Она приезжает в США, чтобы вылечить своего больного сына, и вскоре понимает, что ее путь будет не так прост, как она рассчитывала. По стечению обстоятельств женщина становится уборщицей в мире организованной преступности. Используя свои незаурядные интеллектуальные способности, Тони прокладывает путь в криминальной среде, делая все, чтобы выжить и спасти своего ребенка. Напомним, в финале предыдущего сезона Арман с Хаяком серьезно ссорятся, и это имеет последствия для Тони. Арман хочет помочь Тони, но в дело вмешивается Гаррет.

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Список серий сериала Уборщица График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2022
Лоло и Лола Lolo and Lola
Сезон 2 Серия 2
26 сентября 2022
Дьявол, которого ты знаешь The Devil You Know
Сезон 2 Серия 3
3 октября 2022
Это зависит от вас Bahala Na
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2022
Британец The Brit
Сезон 2 Серия 5
17 октября 2022
Оазис Oasis
Сезон 2 Серия 6
24 октября 2022
Правда или последствия Truth or Consequences
Сезон 2 Серия 7
7 ноября 2022
Супружеская привилегия Spousal Privilege
Сезон 2 Серия 8
14 ноября 2022
Спросите The Ask
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 2022
Доверие Trust
Сезон 2 Серия 10
5 декабря 2022
Святилище Sanctuary
Сезон 2 Серия 11
12 декабря 2022
Наконец-то At Long Last
Сезон 2 Серия 12
12 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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