Во 2 сезоне сериала «Уборщица» история молодой женщины и врача Тони Де Ла Роса из Камбоджи продолжается. Она приезжает в США, чтобы вылечить своего больного сына, и вскоре понимает, что ее путь будет не так прост, как она рассчитывала. По стечению обстоятельств женщина становится уборщицей в мире организованной преступности. Используя свои незаурядные интеллектуальные способности, Тони прокладывает путь в криминальной среде, делая все, чтобы выжить и спасти своего ребенка. Напомним, в финале предыдущего сезона Арман с Хаяком серьезно ссорятся, и это имеет последствия для Тони. Арман хочет помочь Тони, но в дело вмешивается Гаррет.