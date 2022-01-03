В 1 сезоне сериала «Уборщица» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Тони, которая получила медицинское образование в Кембридже. Она приехала в Америку со своим тяжело больным сыном, чтобы получить медицинскую помощь от местных светил. Спустя некоторое время после приезда Тони становится свидетелем убийства. Обстоятельства заставляют женщину прибрать место преступления. Представители мафиозной структуры предложили ей постоянную работу уборщицей. Взамен они оставят в живых и ее, и ребенка, умирающего от неизлечимой болезни. Тони принимает предложение и отправляется по опасному пути.