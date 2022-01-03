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Уборщица 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уборщица
Киноафиша Сериалы Уборщица Сезоны Сезон 1

The Cleaning Lady
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уборщица»

В 1 сезоне сериала «Уборщица» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Тони, которая получила медицинское образование в Кембридже. Она приехала в Америку со своим тяжело больным сыном, чтобы получить медицинскую помощь от местных светил. Спустя некоторое время после приезда Тони становится свидетелем убийства. Обстоятельства заставляют женщину прибрать место преступления. Представители мафиозной структуры предложили ей постоянную работу уборщицей. Взамен они оставят в живых и ее, и ребенка, умирающего от неизлечимой болезни. Тони принимает предложение и отправляется по опасному пути.

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Список серий сериала Уборщица График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
ТНТ TNT
Сезон 1 Серия 1
3 января 2022
Логово льва The Lion's Den
Сезон 1 Серия 2
10 января 2022
Наследие Legacy
Сезон 1 Серия 3
24 января 2022
Кабаян Kabayan
Сезон 1 Серия 4
31 января 2022
Холодильник The Icebox
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2022
Миссия матери Mother's Mission
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2022
Наш отец, который живет в Вегасе Our Father, Who Art in Vegas
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2022
Полноценный гангстер Full On Gangsta
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2022
Снова возвращаюсь домой Coming Home Again
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2022
Корона The Crown
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2022
График выхода всех сериалов
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