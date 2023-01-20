Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Экспресс 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Экспресс
Киноафиша Сериалы Экспресс Сезоны Сезон 2

Express
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Экспресс»

Во 2 сезоне сериала «Экспресс» продолжается история о молодой женщине по имени Барбара. Напомним, в предыдущем сезоне Барбара Васкес, блестящий криминальный психолог, ушла из правоохранительных органов, где работала много лет, и поступила на службу в Zentral Risk, страховую контору, флагманским продуктом которой является полис, покрывающий похищение людей. Учредители компании хотят, чтобы этот вид преступности был стерт с лица земли. Барбара неспроста так заинтересована этой темой. Когда-то она и сама стала жертвой преступления. Главная героиня бросила все силы на то, чтобы выяснить, почему это произошло.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Экспресс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Что правильно? ¿Qué es hacer lo correcto?
Сезон 2 Серия 1
20 января 2023
Есть вопросы, на которые лучше не отвечать Hay preguntas que es mejor no responder
Сезон 2 Серия 2
27 января 2023
Уроки жизни Lecciones de vida
Сезон 2 Серия 3
3 февраля 2023
Есть воспоминания, которые убивают Hay recuerdos que matan
Сезон 2 Серия 4
10 февраля 2023
Уязвимость Vulnerabilidad
Сезон 2 Серия 5
17 февраля 2023
Ответы, которые убивают Respuestas que matan
Сезон 2 Серия 6
24 февраля 2023
Искусство войны El Arte de la Guerra
Сезон 2 Серия 7
3 марта 2023
Система всегда побеждает El sistema siempre gana
Сезон 2 Серия 8
10 марта 2023
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше