Во 2 сезоне сериала «Экспресс» продолжается история о молодой женщине по имени Барбара. Напомним, в предыдущем сезоне Барбара Васкес, блестящий криминальный психолог, ушла из правоохранительных органов, где работала много лет, и поступила на службу в Zentral Risk, страховую контору, флагманским продуктом которой является полис, покрывающий похищение людей. Учредители компании хотят, чтобы этот вид преступности был стерт с лица земли. Барбара неспроста так заинтересована этой темой. Когда-то она и сама стала жертвой преступления. Главная героиня бросила все силы на то, чтобы выяснить, почему это произошло.