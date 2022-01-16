В 1 сезоне сериала «Экспресс» в центре событий оказывается решительная и целеустремленная девушка по имени Барбара. Несмотря на юный возраст, она попала в список самых высококлассных психологов округа. Героиня ответственно относится с своей работе и всегда доводит начатое до конца. Будучи сотрудником государственной структуры, однажды она решила провести собственное секретное расследование и выяснить, кто стоит за совершением экспресс-похищений в городе. Эта новая форма преступлений получила широкое распространение в последнее время. И одной из жертв оказалась сама Барбара...