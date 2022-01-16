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Экспресс 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Экспресс
Киноафиша Сериалы Экспресс Сезоны Сезон 1

Express
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Экспресс»

В 1 сезоне сериала «Экспресс» в центре событий оказывается решительная и целеустремленная девушка по имени Барбара. Несмотря на юный возраст, она попала в список самых высококлассных психологов округа. Героиня ответственно относится с своей работе и всегда доводит начатое до конца. Будучи сотрудником государственной структуры, однажды она решила провести собственное секретное расследование и выяснить, кто стоит за совершением экспресс-похищений в городе. Эта новая форма преступлений получила широкое распространение в последнее время. И одной из жертв оказалась сама Барбара...

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Список серий сериала Экспресс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Наживаться на страхе El negocio del miedo
Сезон 1 Серия 1
16 января 2022
Китайские тарелки Los platillos chinos
Сезон 1 Серия 2
23 января 2022
Нет инструкции по эксплуатации Sin manual de instrucciones
Сезон 1 Серия 3
30 января 2022
Изменение планов Cambio de planes
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2022
Туалетная бумага El papel higiénico
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2022
Кого ты любишь больше, папу или маму? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá?
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2022
Плохие мамы Malas madres
Сезон 1 Серия 7
27 февраля 2022
Вши Piojos
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2022
График выхода всех сериалов
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