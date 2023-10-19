Во 2-м сезоне сериала «Волк как я» продолжается история о молодом мужчине по имени Гарри. После смерти своей жены одинокий отец впал в серьезную депрессию. Однако просто лежать и смотреть в потолок Гарри не мог, ведь ему пришлось самостоятельно взять на себя все заботы о своей дочери. Напомним, в финале предыдущего сезона Эмма пригласила Мэри на ужин, после чего Мэри в ужасе, что Гарри станет известна ее тайна. Тем временем Гарри вынужден признать, что Эмме удалось установить связь с Мэри. Наконец, вместе Гарри и Мэри отправились в поход, чтобы рассказать Эмме о секрете Мэри. В новом сезоне главный герой продолжит свой тернистый путь.