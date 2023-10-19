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Волк как я 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Волк как я
Киноафиша Сериалы Волк как я Сезоны Сезон 2

Wolf Like Me
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Волк как я»

Во 2-м сезоне сериала «Волк как я» продолжается история о молодом мужчине по имени Гарри. После смерти своей жены одинокий отец впал в серьезную депрессию. Однако просто лежать и смотреть в потолок Гарри не мог, ведь ему пришлось самостоятельно взять на себя все заботы о своей дочери. Напомним, в финале предыдущего сезона Эмма пригласила Мэри на ужин, после чего Мэри в ужасе, что Гарри станет известна ее тайна. Тем временем Гарри вынужден признать, что Эмме удалось установить связь с Мэри. Наконец, вместе Гарри и Мэри отправились в поход, чтобы рассказать Эмме о секрете Мэри. В новом сезоне главный герой продолжит свой тернистый путь.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Волк как я» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
19 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
19 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
19 октября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
19 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
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