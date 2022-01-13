В 1 сезоне сериала «Волк как я» в центре событий оказывается вдовец и отец-одиночка по имени Гарри. После того, как герой похоронил супругу, его моральное состояние оставляет желать лучшего. Однако Гарри теперь ответственен за свою несовершеннолетнюю дочь, и у него нет возможности впадать в уныние. Мужчине приходится много работать. Однажды судьба сталкивает его с девушкой по имени Мэри. У нее есть секрет, который она тщательно скрывает от окружающих. Для обоих героев встреча становится судьбоносным событием. Но они пока даже не догадываются, как сильно изменится их жизнь в ближайшем будущем.