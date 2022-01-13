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Волк как я 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Волк как я
Киноафиша Сериалы Волк как я Сезоны Сезон 1

Wolf Like Me
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волк как я»

В 1 сезоне сериала «Волк как я» в центре событий оказывается вдовец и отец-одиночка по имени Гарри. После того, как герой похоронил супругу, его моральное состояние оставляет желать лучшего. Однако Гарри теперь ответственен за свою несовершеннолетнюю дочь, и у него нет возможности впадать в уныние. Мужчине приходится много работать. Однажды судьба сталкивает его с девушкой по имени Мэри. У нее есть секрет, который она тщательно скрывает от окружающих. Для обоих героев встреча становится судьбоносным событием. Но они пока даже не догадываются, как сильно изменится их жизнь в ближайшем будущем.   

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Волк как я» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 января 2022
График выхода всех сериалов
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