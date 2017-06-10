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Жизнь, по слухам, одна 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь, по слухам, одна
Киноафиша Сериалы Жизнь, по слухам, одна Сезоны Сезон 1

Жизнь, по слухам, одна 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь, по слухам, одна»

В 1 сезоне сериала «Жизнь, по слухам, одна» Глеб когда-то работал охранником у известного регионального политика. Спустя много лет, во время командировки в Северную столицу, он встретил выросшую дочь этого человека. Катя напугана. Некоторые события в ее жизни подсказывают девушке, что за ней ведется настоящая охота. Близкая подруга Нина считает, что за этим стоит супруг Кати, Гена. Он хочет, чтобы ему досталась недвижимость в центре города. Героиня отказывается верить, что жила с таким чудовищем, но внезапно сама едва не оказывается жертвой автомобильной катастрофы. Глеб хочет помочь девушке.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жизнь, по слухам, одна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2017
График выхода всех сериалов
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