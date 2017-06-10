В 1 сезоне сериала «Жизнь, по слухам, одна» Глеб когда-то работал охранником у известного регионального политика. Спустя много лет, во время командировки в Северную столицу, он встретил выросшую дочь этого человека. Катя напугана. Некоторые события в ее жизни подсказывают девушке, что за ней ведется настоящая охота. Близкая подруга Нина считает, что за этим стоит супруг Кати, Гена. Он хочет, чтобы ему досталась недвижимость в центре города. Героиня отказывается верить, что жила с таким чудовищем, но внезапно сама едва не оказывается жертвой автомобильной катастрофы. Глеб хочет помочь девушке.