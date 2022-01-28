В 1 сезоне сериала «Мы все мертвы» в центре событий оказываются несколько учеников старшей школы, которые столкнулись с ужасающей аномалией. Все люди вокруг подверглись воздействию вируса, который превращает их в зомби. Центральным персонажам приходится забаррикадироваться в здании школы в попытке выжить любой ценой. Они должны решить, как им выбраться из этого места, которое кишит ходячими мертвецами, куда двигаться дальше и откуда ждать помощи. Люди за пределами учебного заведения пытаются спасти школьников, но вирус распространяется так стремительно, что их с каждым часом становится все меньше.