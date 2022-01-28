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Мы все мертвы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мы все мертвы
Киноафиша Сериалы Мы все мертвы Сезоны Сезон 1

All of Us Are Dead 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мы все мертвы»

В 1 сезоне сериала «Мы все мертвы» в центре событий оказываются несколько учеников старшей школы, которые столкнулись с ужасающей аномалией. Все люди вокруг подверглись воздействию вируса, который превращает их в зомби. Центральным персонажам приходится забаррикадироваться в здании школы в попытке выжить любой ценой. Они должны решить, как им выбраться из этого места, которое кишит ходячими мертвецами, куда двигаться дальше и откуда ждать помощи. Люди за пределами учебного заведения пытаются спасти школьников, но вирус распространяется так стремительно, что их с каждым часом становится все меньше.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Мы все мертвы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 января 2022
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 января 2022
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 января 2022
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 января 2022
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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