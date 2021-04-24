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Постер к сериалу Линия, разделяющая нас
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Киноафиша Сериалы Линия, разделяющая нас
Линия, разделяющая нас (2021 - …) Bizi Ayıran Çizgi
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал GAIN
Продолжительность 2 часа 5 минут
О чем сериал

Турецкий мелодраматический сериал «Линия, разделяющая нас» – это история о двух влюбленных, которые не могут соединить свои жизни в силу обстоятельств. Молодым людям нужно преодолеть немало испытаний, чтобы приблизиться к своему счастью. Синем погибает во время теракта в турецкой столице. Синан, ее парень, узнает об этом и чуть не сходит с ума от горя. Герой понимает, что не представляет своей жизни без возлюбленной. Для того, чтобы вновь воссоединиться с ней, ему необходимо повернуть время вспять и спасти девушку.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Озан Долунай
Хазал Субаши
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Линия, разделяющая нас - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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