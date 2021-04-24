Турецкий мелодраматический сериал «Линия, разделяющая нас» – это история о двух влюбленных, которые не могут соединить свои жизни в силу обстоятельств. Молодым людям нужно преодолеть немало испытаний, чтобы приблизиться к своему счастью. Синем погибает во время теракта в турецкой столице. Синан, ее парень, узнает об этом и чуть не сходит с ума от горя. Герой понимает, что не представляет своей жизни без возлюбленной. Для того, чтобы вновь воссоединиться с ней, ему необходимо повернуть время вспять и спасти девушку.