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Линия, разделяющая нас 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Линия, разделяющая нас
Киноафиша Сериалы Линия, разделяющая нас Сезоны Сезон 1

Bizi Ayıran Çizgi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Линия, разделяющая нас»

В 1 сезоне сериала «Линия, разделяющая нас» Синем и Синан безумно любят друг друга. Молодые люди уверены, что проведут вместе остаток жизни. Они доверяют друг другу и во всем поддерживают. Но все разрушает теракт в турецкой столице. Синем погибает. Ее молодой человек начинает сходить с ума от боли и постепенно утрачивает связь с реальностью. Он одержим желанием вернуть возлюбленную любой ценой. Для этого герою нужно снова попасть в тот момент, когда они с Синем расстались, и попытаться вырвать ее из рук смерти. Сумеет ли пара пройти через испытания или же трагическое происшествие разрушило их любовь?

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Линия, разделяющая нас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 мая 2021
График выхода всех сериалов
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