В 1 сезоне сериала «Линия, разделяющая нас» Синем и Синан безумно любят друг друга. Молодые люди уверены, что проведут вместе остаток жизни. Они доверяют друг другу и во всем поддерживают. Но все разрушает теракт в турецкой столице. Синем погибает. Ее молодой человек начинает сходить с ума от боли и постепенно утрачивает связь с реальностью. Он одержим желанием вернуть возлюбленную любой ценой. Для этого герою нужно снова попасть в тот момент, когда они с Синем расстались, и попытаться вырвать ее из рук смерти. Сумеет ли пара пройти через испытания или же трагическое происшествие разрушило их любовь?