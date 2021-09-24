В 1 сезоне сериала «Волчок и фабрика всего на свете» маленький мальчик по имени Уильям Волк живет вместе со своей мамой. В школе и во дворе над ним часто смеются, ведь он не похож на других детей. Уильям хочет оставаться собой, а не подчиняться моде, поэтому он всегда носит свою любимую маску волчка. Мама во всем его поддерживает, уверяя, что он вовсе не странный. Как-то раз герой гуляет по парку и замечает двух удивительных существ. Надев свою маску, он следует за ними в глухие заросли и там обнаруживает вход в волшебный мир – на огромную фабрику, где, благодаря фантазии, производится все, что есть вокруг нас.