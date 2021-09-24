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Волчок и фабрика всего на свете 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Волчок и фабрика всего на свете
Киноафиша Сериалы Волчок и фабрика всего на свете Сезоны Сезон 1

Wolfboy and the Everything Factory
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волчок и фабрика всего на свете»

В 1 сезоне сериала «Волчок и фабрика всего на свете» маленький мальчик по имени Уильям Волк живет вместе со своей мамой. В школе и во дворе над ним часто смеются, ведь он не похож на других детей. Уильям хочет оставаться собой, а не подчиняться моде, поэтому он всегда носит свою любимую маску волчка. Мама во всем его поддерживает, уверяя, что он вовсе не странный. Как-то раз герой гуляет по парку и замечает двух удивительных существ. Надев свою маску, он следует за ними в глухие заросли и там обнаруживает вход в волшебный мир – на огромную фабрику, где, благодаря фантазии, производится все, что есть вокруг нас.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Волчок и фабрика всего на свете График выхода всех сериалов
Сезон 1
Волчонок находит приключения Wolfboy Finds Adventure
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2021
Волчонок получает кровать Wolfboy Gets a Bed
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2021
Волчонок совершает грубую ошибку Wolfboy Makes a Blunder
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2021
Проблемы в лесу There's Trouble in the Wood
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2021
Спрут собирает команду Sprout Makes the Team
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2021
Теряя счет времени Losing Track of Time
Сезон 1 Серия 6
24 сентября 2021
Хаос приходит в класс Chaos Comes to Class
Сезон 1 Серия 7
24 сентября 2021
Волчонок обретает память Wolfboy Finds a Memory
Сезон 1 Серия 8
24 сентября 2021
Волчонок идет домой Wolfboy Goes Home
Сезон 1 Серия 9
24 сентября 2021
Волчонок лепит снежинку Wolfboy Makes a Snowflake
Сезон 1 Серия 10
24 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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