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Охотница 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Охотница
Киноафиша Сериалы Охотница Сезоны Сезон 1

Охотница 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охотница»

В 1 сезоне сериала «Охотница» в городе происходит двойное убийство. В преступлении обвиняют молодого человека, у которого был роман с одной из жертв. По версии следствия, он расправился с бывшей возлюбленной и ее подругой на почве ревности. Однако отец парня не верит, что его сын мог пойти на такое. Он обращается за помощью к частному детективу Полине. Когда-то девушка работала в следственном комитете, но теперь зарабатывает на жизнь частным сыском. Ее методы оказываются более действенными, чем подход полиции. Полина обращает внимание, что у обеих убитых пропало по одной сережке. Одинаковый почерк говорит о серийном убийце.

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Список серий сериала Охотница График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2020
График выхода всех сериалов
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