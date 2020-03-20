В 1 сезоне сериала «Охотница» в городе происходит двойное убийство. В преступлении обвиняют молодого человека, у которого был роман с одной из жертв. По версии следствия, он расправился с бывшей возлюбленной и ее подругой на почве ревности. Однако отец парня не верит, что его сын мог пойти на такое. Он обращается за помощью к частному детективу Полине. Когда-то девушка работала в следственном комитете, но теперь зарабатывает на жизнь частным сыском. Ее методы оказываются более действенными, чем подход полиции. Полина обращает внимание, что у обеих убитых пропало по одной сережке. Одинаковый почерк говорит о серийном убийце.