Во 2 сезоне сериала «Второе зрение» продолжаются приключения незрячего полицейского Дмитрия Ефремова. В прошлом он допустил непростительную ошибку во время задания и лишился возможности видеть. Однако мужчина не отказался от своего дела и продолжил работать оперативником, развивая другие чувства: обоняние, осязание, вкус и слух. Его верным другом стал пес-поводырь Дядя Федор, сопровождающий его на службе. В этом сезоне Диме придется работать с новой напарницей Ритой Чернышевой. Также герою предстоит пережить тяжелую потерю, которая заставит его по-новому взглянуть на свое призвание.