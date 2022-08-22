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Второе зрение 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Второе зрение
Киноафиша Сериалы Второе зрение Сезоны Сезон 2

Второе зрение 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 2-й сезон сериала «Второе зрение»

Во 2 сезоне сериала «Второе зрение» продолжаются приключения незрячего полицейского Дмитрия Ефремова. В прошлом он допустил непростительную ошибку во время задания и лишился возможности видеть. Однако мужчина не отказался от своего дела и продолжил работать оперативником, развивая другие чувства: обоняние, осязание, вкус и слух. Его верным другом стал пес-поводырь Дядя Федор, сопровождающий его на службе. В этом сезоне Диме придется работать с новой напарницей Ритой Чернышевой. Также герою предстоит пережить тяжелую потерю, которая заставит его по-новому взглянуть на свое призвание.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Второе зрение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
22 августа 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
23 августа 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
24 августа 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
25 августа 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
29 августа 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
30 августа 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
31 августа 2022
Серия 20
Сезон 2 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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