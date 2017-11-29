В 1 сезоне сериала «Второе зрение» Дмитрий Ефремов долгое время работал в убойном отделе. Во время одной из операций случился взрыв, в результате которого скончался его напарник Володя Плотников, а сам Дмитрий полностью утратил зрение. Однако ему удалось добиться возвращения на службу. Из-за возникшей слепоты остальные органы чувств Дмитрия стали работать лучше. Благодаря этому герой может «заметить» то, что недоступно его коллегам. Будучи незрячим, он занимается расследованием запутанных дел, нередко к нему приходят видения. Ефремов воспроизводит все, что случилось на месте происшествия, в своем сознании.