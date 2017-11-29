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Второе зрение 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Второе зрение
Киноафиша Сериалы Второе зрение Сезоны Сезон 1

Второе зрение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Второе зрение»

В 1 сезоне сериала «Второе зрение» Дмитрий Ефремов долгое время работал в убойном отделе. Во время одной из операций случился взрыв, в результате которого скончался его напарник Володя Плотников, а сам Дмитрий полностью утратил зрение. Однако ему удалось добиться возвращения на службу. Из-за возникшей слепоты остальные органы чувств Дмитрия стали работать лучше. Благодаря этому герой может «заметить» то, что недоступно его коллегам. Будучи незрячим, он занимается расследованием запутанных дел, нередко к нему приходят видения. Ефремов воспроизводит все, что случилось на месте происшествия, в своем сознании.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Второе зрение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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