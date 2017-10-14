В 1 сезоне сериала «Где-то на краю света» сотрудницу крупной компании Лилю Молчанову отправляют в богом забытый городок. Там она должна провести ревизию местного радио. Работники не сомневаются, что после визита московской гостьи их станцию закроют, и относятся к приезжей девушке настороженно. Спустя некоторое время после приезда Лили в городе обнаруживают мертвое тело охотника Вуквукая. Следом за этим происходит ряд не менее тревожных и странных событий. Сначала кто-то объявляет об охоте на Молчанову, затем пропадают ее документы. А вскоре выясняется, что и саму Лилю похитили.