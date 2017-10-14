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Где-то на краю света 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Где-то на краю света
Киноафиша Сериалы Где-то на краю света Сезоны Сезон 1

Где-то на краю света 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Где-то на краю света»

В 1 сезоне сериала «Где-то на краю света» сотрудницу крупной компании Лилю Молчанову отправляют в богом забытый городок. Там она должна провести ревизию местного радио. Работники не сомневаются, что после визита московской гостьи их станцию закроют, и относятся к приезжей девушке настороженно. Спустя некоторое время после приезда Лили в городе обнаруживают мертвое тело охотника Вуквукая. Следом за этим происходит ряд не менее тревожных и странных событий. Сначала кто-то объявляет об охоте на Молчанову, затем пропадают ее документы. А вскоре выясняется, что и саму Лилю похитили.

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Список серий 1-го сезона сериала «Где-то на краю света» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2017
График выхода всех сериалов
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