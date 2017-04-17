В 1 сезоне сериала «Горничная» Таня Ларионова, счастливая супруга, мать и хозяйка преуспевающей гостиницы, довольна своей жизнью. Однако в городе внезапно появляется человек по имени Роман Дерябин, который претендует на участок земли, где находится ее отель. Ларионова отказывается заключать с ним сделку, после чего чужак обещает ей большие неприятности. Он немедленно воплощает в жизнь свой коварный план. Чтобы защитить свою собственность, героиня в отчаянии вступает в неравное противостояние с ненасытным Дерябиным. Таня еще не знает, что ее семью в скором времени ожидают непростые времена.