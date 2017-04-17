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Горничная 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Горничная
Киноафиша Сериалы Горничная Сезоны Сезон 1

Покоївка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Горничная»

В 1 сезоне сериала «Горничная» Таня Ларионова, счастливая супруга, мать и хозяйка преуспевающей гостиницы, довольна своей жизнью. Однако в городе внезапно появляется человек по имени Роман Дерябин, который претендует на участок земли, где находится ее отель. Ларионова отказывается заключать с ним сделку, после чего чужак обещает ей большие неприятности. Он немедленно воплощает в жизнь свой коварный план. Чтобы защитить свою собственность, героиня в отчаянии вступает в неравное противостояние с ненасытным Дерябиным. Таня еще не знает, что ее семью в скором времени ожидают непростые времена.

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Список серий 1-го сезона сериала «Горничная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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