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Постер к сериалу Горничная
Постер к сериалу Горничная
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Киноафиша Сериалы Горничная
Горничная (2017 - 2017) Покоївка 16+
Год выпуска 2017
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Горничная» – это непростая история о жизни юной девушки по имени Таня Ларионова. Она является владелицей семейной гостиницы – ее бизнес процветает. Кроме того, героиня счастлива в браке. В ее жизни все прекрасно, однако ситуация меняется после того, как в городе появляется хозяин крупной сети отелей, Роман Дерябин. Он намерен заполучить участок земли, на которой находится гостиница Тани. Она не соглашается продавать ему свой бизнес, после чего у нее начинаются большие проблемы...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олег Савкин
Олег Савкин
Роман Полянский
Роман Полянский
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Олег Масленников-Войтов
Олег Масленников-Войтов
Ирина Новак
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Горничная - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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