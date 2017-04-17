Российский мелодраматический сериал «Горничная» – это непростая история о жизни юной девушки по имени Таня Ларионова. Она является владелицей семейной гостиницы – ее бизнес процветает. Кроме того, героиня счастлива в браке. В ее жизни все прекрасно, однако ситуация меняется после того, как в городе появляется хозяин крупной сети отелей, Роман Дерябин. Он намерен заполучить участок земли, на которой находится гостиница Тани. Она не соглашается продавать ему свой бизнес, после чего у нее начинаются большие проблемы...