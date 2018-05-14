Главные героини российского мелодраматического сериала «Путешествие к центру души» – бывшие лучшие подруги Рита и Вера. С детства они были неразлучны, однако судьба постепенно превратила их в злейших врагов. Матери обеих погибли в раннем детстве, а отцы дружили. Но после распада СССР один стал успешным бизнесменом, а другой остался бедным интеллигентом. В довершение всего, девушки влюбляются в одного и того же мужчину Максима. Но и любовь, и достаток достаются Рите. Завистливая Вера решает отобрать у бывшей подруги все.