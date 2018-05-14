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Постер к сериалу Путешествие к центру души
Постер к сериалу Путешествие к центру души
Постер к сериалу Путешествие к центру души
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Киноафиша Сериалы Путешествие к центру души
Путешествие к центру души (2018 - 2018) Путешествие к центру души 12+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал Россия 1
Продолжительность 12 часов 16 минут
О чем сериал

Главные героини российского мелодраматического сериала «Путешествие к центру души» – бывшие лучшие подруги Рита и Вера. С детства они были неразлучны, однако судьба постепенно превратила их в злейших врагов. Матери обеих погибли в раннем детстве, а отцы дружили. Но после распада СССР один стал успешным бизнесменом, а другой остался бедным интеллигентом. В довершение всего, девушки влюбляются в одного и того же мужчину Максима. Но и любовь, и достаток достаются Рите. Завистливая Вера решает отобрать у бывшей подруги все.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Робак
Александр Робак
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Мария Баева
Мария Баева
Игорь Петрусенко
Ольга Радчук
Ольга Радчук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Путешествие к центру души - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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