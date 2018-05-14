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Путешествие к центру души 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Путешествие к центру души
Киноафиша Сериалы Путешествие к центру души Сезоны Сезон 1

Путешествие к центру души 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Путешествие к центру души»

В 1 сезоне сериала «Путешествие к центру души» две молодые девушки становятся ближайшими подругами на фоне исторического события – распада Советского Союза. Но со временем судьба настраивает их друг против друга. Отец Риты легко адаптируется к новому обществу и становится успешным бизнесменом. А вот семья Веры в «лихие 90-е» еле перебивается с крошки на крошку. Вдобавок ко всему, обе девушки влюбляются в одного мужчину – обаятельного парня Максима. Однажды бывшие подруги получают возможность начать жизнь с чистого листа и наладить свои отношения. Но одна из них не хочет отказываться от своего, а вторая пытается все у нее отобрать.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Путешествие к центру души» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
16 мая 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
17 мая 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 мая 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 мая 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 мая 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 мая 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 мая 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 мая 2018
График выхода всех сериалов
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