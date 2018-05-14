В 1 сезоне сериала «Путешествие к центру души» две молодые девушки становятся ближайшими подругами на фоне исторического события – распада Советского Союза. Но со временем судьба настраивает их друг против друга. Отец Риты легко адаптируется к новому обществу и становится успешным бизнесменом. А вот семья Веры в «лихие 90-е» еле перебивается с крошки на крошку. Вдобавок ко всему, обе девушки влюбляются в одного мужчину – обаятельного парня Максима. Однажды бывшие подруги получают возможность начать жизнь с чистого листа и наладить свои отношения. Но одна из них не хочет отказываться от своего, а вторая пытается все у нее отобрать.