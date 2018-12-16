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Полюби меня такой 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полюби меня такой
Киноафиша Сериалы Полюби меня такой Сезоны Сезон 1

Полюби меня такой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Полюби меня такой»

В 1 сезоне сериала «Полюби меня такой» единственная избалованная дочка столичного богача Даша собирается замуж. Счастливый обладатель этого «подарочка» – подручный ее отца Павел. Он терпит капризы юной особы ради должности и денег, втайне изменяя невесте с ее лучшей подругой. На чистую воду предателя выводит авария, после которой он бросает Дашу на произвол судьбы одну на дороге. Девушку с амнезией обнаруживает проезжающий мимо механик Алексей. Он узнает в ней «мажорку», из-за которой он недавно лишился работы, и решает отомстить. Он убеждает Дашу, что она – сельская жительница и мать троих детей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Полюби меня такой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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