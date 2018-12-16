В 1 сезоне сериала «Полюби меня такой» единственная избалованная дочка столичного богача Даша собирается замуж. Счастливый обладатель этого «подарочка» – подручный ее отца Павел. Он терпит капризы юной особы ради должности и денег, втайне изменяя невесте с ее лучшей подругой. На чистую воду предателя выводит авария, после которой он бросает Дашу на произвол судьбы одну на дороге. Девушку с амнезией обнаруживает проезжающий мимо механик Алексей. Он узнает в ней «мажорку», из-за которой он недавно лишился работы, и решает отомстить. Он убеждает Дашу, что она – сельская жительница и мать троих детей.