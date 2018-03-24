В 1 сезоне сериала «Первый раз прощается» хозяйка швейной фабрики Татьяна Волчкова готовится отметить десятилетие брака с любимым супругом Глебом. Но накануне праздника она узнает, что у ее благоверного есть другая женщина и даже маленькая дочь. Мужчина признает вину, но его сердце не выдерживает такого стресса. Оказавшись в больнице с инфарктом, Глеб умоляет Таню принести к нему в палату внебрачную дочку Анечку. Опасаясь, что это последнее предсмертное желание мужа, женщина соглашается познакомиться с его любовницей Юлей. Но вскоре выясняется, что двух женщин связывает нечто большее, чем общий мужчина.