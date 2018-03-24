Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Первый раз прощается 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Первый раз прощается
Киноафиша Сериалы Первый раз прощается Сезоны Сезон 1

Первый раз прощается 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Первый раз прощается»

В 1 сезоне сериала «Первый раз прощается» хозяйка швейной фабрики Татьяна Волчкова готовится отметить десятилетие брака с любимым супругом Глебом. Но накануне праздника она узнает, что у ее благоверного есть другая женщина и даже маленькая дочь. Мужчина признает вину, но его сердце не выдерживает такого стресса. Оказавшись в больнице с инфарктом, Глеб умоляет Таню принести к нему в палату внебрачную дочку Анечку. Опасаясь, что это последнее предсмертное желание мужа, женщина соглашается познакомиться с его любовницей Юлей. Но вскоре выясняется, что двух женщин связывает нечто большее, чем общий мужчина.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Первый раз прощается» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2018
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше