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Постер к сериалу Первый раз прощается
Постер к сериалу Первый раз прощается
Постер к сериалу Первый раз прощается
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Киноафиша Сериалы Первый раз прощается
Первый раз прощается (2018 - 2018) Первый раз прощается 12+
Год выпуска 2018
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Мелодраматический сериал «Первый раз прощается» рассказывает о необычном любовном треугольнике. Татьяна Волчкова много лет счастливо живет с любимым мужем Глебом. Но внезапно прямо в канун совместного юбилея она выясняет, что у него есть другая женщина. Причем Юля родилась в том же городе, откуда родом и сама Таня. Кроме того, у нее уже есть новорожденная дочка от Глеба. Мужчина признает вину и попадает в больницу с инфарктом. Он просит жену принести ему в палату внебрачную дочь, чтобы попрощаться перед смертью.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Константин Самоуков
Константин Самоуков
Ирина Мельник
Сергей Радченко
Александр Ганноченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Первый раз прощается - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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