Мелодраматический сериал «Первый раз прощается» рассказывает о необычном любовном треугольнике. Татьяна Волчкова много лет счастливо живет с любимым мужем Глебом. Но внезапно прямо в канун совместного юбилея она выясняет, что у него есть другая женщина. Причем Юля родилась в том же городе, откуда родом и сама Таня. Кроме того, у нее уже есть новорожденная дочка от Глеба. Мужчина признает вину и попадает в больницу с инфарктом. Он просит жену принести ему в палату внебрачную дочь, чтобы попрощаться перед смертью.