В 1 сезоне сериала «Женщины Движения» подросток Эммет отправляется на лето в гости к своему кузену. Любящая мать Мэми Элизабет Тилль сажает сына на поезд до Миссисипи, еще не догадываясь, что видит его в последний раз в жизни. В чужом штате четырнадцатилетний парень заходит в магазин и, не зная местных порядков, случайно ссорится с владелицей заведения. Однако муж и брат белой женщины считают, что «негр» намеренно оскорбил ее. Через несколько дней они приходят домой к Эммету и жестоко его избивают, после чего мальчик не выживает. Его мама решает отстаивать справедливость и рассказывает об этой истории на всю страну.