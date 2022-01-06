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Женщины Движения 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщины Движения
Киноафиша Сериалы Женщины Движения Сезоны Сезон 1

Women of the Movement 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщины Движения»

В 1 сезоне сериала «Женщины Движения» подросток Эммет отправляется на лето в гости к своему кузену. Любящая мать Мэми Элизабет Тилль сажает сына на поезд до Миссисипи, еще не догадываясь, что видит его в последний раз в жизни. В чужом штате четырнадцатилетний парень заходит в магазин и, не зная местных порядков, случайно ссорится с владелицей заведения. Однако муж и брат белой женщины считают, что «негр» намеренно оскорбил ее. Через несколько дней они приходят домой к Эммету и жестоко его избивают, после чего мальчик не выживает. Его мама решает отстаивать справедливость и рассказывает об этой истории на всю страну.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Женщины Движения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мать и сын Mother and Son
Сезон 1 Серия 1
6 января 2022
Только кожа Only Skin
Сезон 1 Серия 2
6 января 2022
Пусть люди увидят Let the People See
Сезон 1 Серия 3
13 января 2022
Охота на человека Manhunt
Сезон 1 Серия 4
13 января 2022
Матери и сыновья Mothers and Sons
Сезон 1 Серия 5
20 января 2022
Последнее слово The Last Word
Сезон 1 Серия 6
20 января 2022
График выхода всех сериалов
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