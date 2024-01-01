Во 2 сезоне сериала «Турист» события разворачиваются в Ирландии. В центре событий по-прежнему оказывается таинственный мужчина по имени Элиот. Напомним, в предыдущем сезоне он пришел в себя в далекой австралийской клинике. Врачи сообщили пациенту, что он чудом уцелел после серьезного дорожно-транспортного происшествия. Элиот понимает, что не может вспомнить ничего о своем прошлом. В то время как пострадавший пытается вернуть себе воспоминания, на него разворачивается настоящая охота. Элиота преследуют вооруженные люди, явно представляющие серьезную угрозу. В новом сезоне герой продолжит свой путь, полный испытаний.