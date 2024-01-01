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Турист 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Турист
Киноафиша Сериалы Турист Сезоны Сезон 2

The Tourist
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Турист»

Во 2 сезоне сериала «Турист» события разворачиваются в Ирландии. В центре событий по-прежнему оказывается таинственный мужчина по имени Элиот. Напомним, в предыдущем сезоне он пришел в себя в далекой австралийской клинике. Врачи сообщили пациенту, что он чудом уцелел после серьезного дорожно-транспортного происшествия. Элиот понимает, что не может вспомнить ничего о своем прошлом. В то время как пострадавший пытается вернуть себе воспоминания, на него разворачивается настоящая охота. Элиота преследуют вооруженные люди, явно представляющие серьезную угрозу. В новом сезоне герой продолжит свой путь, полный испытаний.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Турист График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
1 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 января 2024
График выхода всех сериалов
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