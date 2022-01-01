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Турист 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Турист
Киноафиша Сериалы Турист Сезоны Сезон 1

The Tourist
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Турист»

В 1 сезоне сериала «Турист» загадочный британец, имя которого не называется, приезжает в Австралию по какому-то важному делу. Но на чужом континенте его пытаются убить: мужчине приходится убегать от огромного грузовика, преследующего его по пустынной загородной дороге. Он теряет сознание, а приходит в себя уже в больнице, понимая, что абсолютно ничего не помнит о своей жизни. В палате мужчину навещает молодая полицейская Хелен Чемберс. Она обещает помочь ему найти ответы на свои вопросы. Но не успевает герой покинуть палату, как забытое прошлое само начинает всюду его преследовать.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Турист График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2022
График выхода всех сериалов
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