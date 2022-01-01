В 1 сезоне сериала «Турист» загадочный британец, имя которого не называется, приезжает в Австралию по какому-то важному делу. Но на чужом континенте его пытаются убить: мужчине приходится убегать от огромного грузовика, преследующего его по пустынной загородной дороге. Он теряет сознание, а приходит в себя уже в больнице, понимая, что абсолютно ничего не помнит о своей жизни. В палате мужчину навещает молодая полицейская Хелен Чемберс. Она обещает помочь ему найти ответы на свои вопросы. Но не успевает герой покинуть палату, как забытое прошлое само начинает всюду его преследовать.