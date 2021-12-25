В 1 сезоне сериала «48 часов» зрители знакомятся с сотрудниками самого обычного отдела МВД при следственном комитете Санкт-Петербурга. Команду опытных «ищеек» возглавляет человек с петербургским характером и финскими корнями – подполковник Саар. Он свято верит в свой авторитет и в способности своих подчиненных, а потому берется за расследование самых сложных и срочных дел Северной столицы. А таковых оказывает немало: то кто-то угоняет дорогие автомобили у знаменитостей, то в городе появляется маньяк со странным почерком. Но подполковник Саар, стажер Митя и другие полицейские всегда готовы прийти на помощь.