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48 часов 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 48 часов
Киноафиша Сериалы 48 часов Сезоны Сезон 1

48 часов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 10 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «48 часов»

В 1 сезоне сериала «48 часов» зрители знакомятся с сотрудниками самого обычного отдела МВД при следственном комитете Санкт-Петербурга. Команду опытных «ищеек» возглавляет человек с петербургским характером и финскими корнями – подполковник Саар. Он свято верит в свой авторитет и в способности своих подчиненных, а потому берется за расследование самых сложных и срочных дел Северной столицы. А таковых оказывает немало: то кто-то угоняет дорогие автомобили у знаменитостей, то в городе появляется маньяк со странным почерком. Но подполковник Саар, стажер Митя и другие полицейские всегда готовы прийти на помощь.

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Список серий сериала 48 часов График выхода всех сериалов
Сезон 1
От любви до ненависти
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2021
Коробок спичек
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2021
Лекарство от боли
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2021
Беглец
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2021
Ничего личного
Сезон 1 Серия 5
25 декабря 2021
Чужое сердце
Сезон 1 Серия 6
25 декабря 2021
Цена обмана
Сезон 1 Серия 7
25 декабря 2021
Смерть в подарок
Сезон 1 Серия 8
25 декабря 2021
Вернисаж
Сезон 1 Серия 9
25 декабря 2021
Лента Мёбиуса
Сезон 1 Серия 10
25 декабря 2021
Франкенштейн
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2021
Вор в законе
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 2021
Деликатное дело
Сезон 1 Серия 13
25 декабря 2021
Смерть за кадром
Сезон 1 Серия 14
25 декабря 2021
Игрок
Сезон 1 Серия 15
25 декабря 2021
Вне игры
Сезон 1 Серия 16
25 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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