В 1 сезоне сериала «Родная кровь» в 17 лет Ника родила мальчика и отнесла его в детский дом по строгому настоянию матери. В то время ребенок мог бы помешать девушке сделать спортивную карьеру, поэтому мать была непреклонна. Ранние роды проходили тяжело, и врачи предостерегли героиню – она больше не сможет иметь детей. Вероника скрывала это от супруга, но он все равно обо всем узнал и бросил женщину. Оставшись одна, Ника поняла, что совершила большую ошибку. Ей нельзя было оставлять своего сына. Героиня принимает твердое решение отыскать мальчика любой ценой. Она уверена, что его усыновили какие-нибудь состоятельные иностранцы.