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Родная кровь 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Родная кровь
Киноафиша Сериалы Родная кровь Сезоны Сезон 1

Родная кровь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Родная кровь»

В 1 сезоне сериала «Родная кровь» в 17 лет Ника родила мальчика и отнесла его в детский дом по строгому настоянию матери. В то время ребенок мог бы помешать девушке сделать спортивную карьеру, поэтому мать была непреклонна. Ранние роды проходили тяжело, и врачи предостерегли героиню – она больше не сможет иметь детей. Вероника скрывала это от супруга, но он все равно обо всем узнал и бросил женщину. Оставшись одна, Ника поняла, что совершила большую ошибку. Ей нельзя было оставлять своего сына. Героиня принимает твердое решение отыскать мальчика любой ценой. Она уверена, что его усыновили какие-нибудь состоятельные иностранцы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Родная кровь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2018
График выхода всех сериалов
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