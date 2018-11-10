В 1 сезоне сериала «Сердечные раны» Юрий работает в центре кардиохирургии, которым руководит его тесть. Тот видит в своем зяте будущего преемника. Перед Юрой разворачиваются блестящие перспективы, и единственное, что омрачает его радость, это отсутствие наследников. Однако у супруги врача – Кати – никак не получается забеременеть. Юра занимается разработкой уникального метода операций, проводимых на сердце. Он отправляется в Приозерск по рабочим делам. В этом городе недалеко от Санкт-Петербурга герой когда-то начинал свою профессиональную деятельность. Там врач встречает девушку, которая была его первой любовью.