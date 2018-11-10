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Сердечные раны 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сердечные раны
Киноафиша Сериалы Сердечные раны Сезоны Сезон 1

Сердечные раны 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сердечные раны»

В 1 сезоне сериала «Сердечные раны» Юрий работает в центре кардиохирургии, которым руководит его тесть. Тот видит в своем зяте будущего преемника. Перед Юрой разворачиваются блестящие перспективы, и единственное, что омрачает его радость, это отсутствие наследников. Однако у супруги врача – Кати – никак не получается забеременеть. Юра занимается разработкой уникального метода операций, проводимых на сердце. Он отправляется в Приозерск по рабочим делам. В этом городе недалеко от Санкт-Петербурга герой когда-то начинал свою профессиональную деятельность. Там врач встречает девушку, которая была его первой любовью.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сердечные раны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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