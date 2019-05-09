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Ни шагу назад! 2019 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ни шагу назад!
Киноафиша Сериалы Ни шагу назад! Сезоны Сезон 1

Ни шагу назад! 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ни шагу назад!»

В 1 сезоне сериала «Ни шагу назад!» Тоша Лыткина росла беззаботной и веселой девочкой. Но, к сожалению, период ее взросления пришелся на годы войны. После того как на глазах девушки погибли все родственники и соседи, в ее душе зародилась непримиримая ненависть. Лыткина приняла решение отправиться на фронт, чтобы уничтожить Гитлера и отомстить за своих близких. Суровый майор по фамилии Рай понимает, что не может пустить шестнадцатилетнюю девчонку на войну. Однако Лыткина не из тех, кто сдается. Она твердо намерена доказать майору свою состоятельность как бойца, например, совершив прыжок с парашютом.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ни шагу назад!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2019
График выхода всех сериалов
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