В 1 сезоне сериала «Ни шагу назад!» Тоша Лыткина росла беззаботной и веселой девочкой. Но, к сожалению, период ее взросления пришелся на годы войны. После того как на глазах девушки погибли все родственники и соседи, в ее душе зародилась непримиримая ненависть. Лыткина приняла решение отправиться на фронт, чтобы уничтожить Гитлера и отомстить за своих близких. Суровый майор по фамилии Рай понимает, что не может пустить шестнадцатилетнюю девчонку на войну. Однако Лыткина не из тех, кто сдается. Она твердо намерена доказать майору свою состоятельность как бойца, например, совершив прыжок с парашютом.