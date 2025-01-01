Постеры сериала «Ни шагу назад!»

Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца

Звезда «Августа» Никита Кологривый рассказал, с кого «списал» Таманцева: актер даже копировал манеру говорить и двигаться

Не просто злодей: кем на самом деле является Тунгус в сериале «Лихие» и почему его боялись даже союзники

«Я выбираю тебя»: именно этот киногерой вдохновляет 17 из 50 стран на хэллоуинский костюм – зря думаете на «Уэнсдей» или «Игру в кальмара»

Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»

«Время пролетает незаметно»: у «Далекого города» появился cерьезный конкурент – дизи только вышел, а уже получил 8.1 на IMDb

Бесконечная петля ужаса, породившая «Начало»: Нолан начал свой путь с хоррора в духе Линча — и ему хватило 3-х минут, чтобы напугать

Финальный бой с Векной переживут не все? Чем закончится 5 сезон «Очень странных дел» – Дафферы намекали давно, но есть и другие версии

Проскурин обошелся с ней слишком жестоко: Глаголева не стерпела — и застращала всю съемочную группу «Выйти замуж за капитана»

Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10