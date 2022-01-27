В 1 сезоне сериала «Избранная» действие разворачивается в датской глубинке – Мидделбо. В центре событий оказывается одинокая молодая девушка по имени Эмма. Она рано осознает, что отличается от окружающих людей. Девушка родилась в городке, который известен на весь мир тем, что на него обрушился метеорит. Но сообразительная Эмма уверена, что об этой истории простым смертным известно не все. Она считает, что на Мидделбо в скором времени нападут инопланетяне, которые хотят поработить Землю. Однако при всей своей смекалке Эмма пока не догадывается, какую роль сыграет она сама в событиях ближайшего будущего.