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Избранная 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Избранная
Киноафиша Сериалы Избранная Сезоны Сезон 1

Chosen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Избранная»

В 1 сезоне сериала «Избранная» действие разворачивается в датской глубинке – Мидделбо. В центре событий оказывается одинокая молодая девушка по имени Эмма. Она рано осознает, что отличается от окружающих людей. Девушка родилась в городке, который известен на весь мир тем, что на него обрушился метеорит. Но сообразительная Эмма уверена, что об этой истории простым смертным известно не все. Она считает, что на Мидделбо в скором времени нападут инопланетяне, которые хотят поработить Землю. Однако при всей своей смекалке Эмма пока не догадывается, какую роль сыграет она сама в событиях ближайшего будущего.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий сериала Избранная График выхода всех сериалов
Сезон 1
Метеориты стеклянные? Невероятно! The Fact That Meteors Are Made of Glass Is Pretty Crazy!
Сезон 1 Серия 1
27 января 2022
Думай о королеве Маргрете Just Think of Queen Margrethe
Сезон 1 Серия 2
27 января 2022
Слышали? Have You Heard?
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Звони Масу Call Mads
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Ее берут руками, а едят ртом You Hold It with Your Fingers. You Eat It with Your Mouth
Сезон 1 Серия 5
27 января 2022
По-прежнему всё дело в тебе? You Still Want Everything to Be About You
Сезон 1 Серия 6
27 января 2022
График выхода всех сериалов
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