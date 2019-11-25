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Остров обречённых 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Остров обречённых
Киноафиша Сериалы Остров обречённых Сезоны Сезон 1

Остров обречённых 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Остров обречённых»

В 1 сезоне сериала «Остров Обречённых» работник МВД Максим Пешков и майор ФСБ Алексей Трубецкой впервые будут работать вместе. Московских детективов отправили в глухую местность, затерянную среди болот и озер. Старожилы называют ее Островом Обреченных. Именно там нашли труп девушки в старинном одеянии. Максим и Леша непохожи друг на друга. В работе они руководствуются разными принципами и используют различные методы для расследования. Однако им придется достичь компромисса, чтобы отыскать человека, ответственного за убийство молодой женщины. К тому же у них появляется общий неприятель – сельский участковый Прохин.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Остров обречённых» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
27 ноября 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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