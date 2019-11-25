В 1 сезоне сериала «Остров Обречённых» работник МВД Максим Пешков и майор ФСБ Алексей Трубецкой впервые будут работать вместе. Московских детективов отправили в глухую местность, затерянную среди болот и озер. Старожилы называют ее Островом Обреченных. Именно там нашли труп девушки в старинном одеянии. Максим и Леша непохожи друг на друга. В работе они руководствуются разными принципами и используют различные методы для расследования. Однако им придется достичь компромисса, чтобы отыскать человека, ответственного за убийство молодой женщины. К тому же у них появляется общий неприятель – сельский участковый Прохин.