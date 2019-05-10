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Подлежит уничтожению 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подлежит уничтожению
Киноафиша Сериалы Подлежит уничтожению Сезоны Сезон 1

Подлежит уничтожению 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подлежит уничтожению»

В 1 сезоне сериала «Подлежит уничтожению» действие происходит в середине лета 1941 года. Советское командование отдает приказ применить новое оружие. Саперы заминировали множество зданий, и фашистские войска терпят поражение. Но Гитлер не смирится с фиаско. Представители НКВД арестовывают одного из немецких информаторов и с его помощью выясняют дальнейший план вражеской армии. Диверсантам помогает вермахт, который атакует именно на этой фронтовой территории. Но главное – на предприятие, где изготавливают мины, проник немецкий агент. Он оказывает содействие гитлеровцам в попытке отыскать и обезвредить оружие.

Рейтинг сериала

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2.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Подлежит уничтожению» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2019
График выхода всех сериалов
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