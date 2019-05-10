В 1 сезоне сериала «Подлежит уничтожению» действие происходит в середине лета 1941 года. Советское командование отдает приказ применить новое оружие. Саперы заминировали множество зданий, и фашистские войска терпят поражение. Но Гитлер не смирится с фиаско. Представители НКВД арестовывают одного из немецких информаторов и с его помощью выясняют дальнейший план вражеской армии. Диверсантам помогает вермахт, который атакует именно на этой фронтовой территории. Но главное – на предприятие, где изготавливают мины, проник немецкий агент. Он оказывает содействие гитлеровцам в попытке отыскать и обезвредить оружие.