Постеры сериала «Подлежит уничтожению»

Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе

Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре

Фраза «И давно тебе 17?» заиграла новыми красками: Паттинсон снова станет Эдвардом в продолжении «Сумерек»

Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)

Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?

«Спасибо Богу, что этого нет в Штатах»: иностранцам показали нашего «Чебурашку» - у американцев глаза на лоб полезли от увиденного

Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер

Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла

Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею