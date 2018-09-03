Во 2 сезоне сериала «Курортный роман» прошел год после увлекательных приключений Юлии, Милы, Софии и Глеба на крымском курорте. Любовная интрижка Милы и Глеба выросла в сетевой роман, поскольку Мила переехала в Европу. Девушка получила работу в престижном банке Брюсселя, а Глеб по-прежнему обитает в Москве. Однако скоро влюбленную парочку ожидает совместный отпуск, которого Мила и Глеб с нетерпением ждали. Но внезапно начальник Милы, господин Гийом, сообщил девушке, что она должна отправиться в Сочи для подписания документов с предпринимателем Богдановым. Мила расстроена, но находчивая приятельница Соня уже спешит на помощь.