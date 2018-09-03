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Курортный роман 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Курортный роман
Киноафиша Сериалы Курортный роман Сезоны Сезон 2

Курортный роман 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Курортный роман»

Во 2 сезоне сериала «Курортный роман» прошел год после увлекательных приключений Юлии, Милы, Софии и Глеба на крымском курорте. Любовная интрижка Милы и Глеба выросла в сетевой роман, поскольку Мила переехала в Европу. Девушка получила работу в престижном банке Брюсселя, а Глеб по-прежнему обитает в Москве. Однако скоро влюбленную парочку ожидает совместный отпуск, которого Мила и Глеб с нетерпением ждали. Но внезапно начальник Милы, господин Гийом, сообщил девушке, что она должна отправиться в Сочи для подписания документов с предпринимателем Богдановым. Мила расстроена, но находчивая приятельница Соня уже спешит на помощь.

Рейтинг сериала

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2.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Курортный роман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 5
Сезон 2 Серия 1
3 сентября 2018
Серия 6
Сезон 2 Серия 2
4 сентября 2018
Серия 7
Сезон 2 Серия 3
5 сентября 2018
Серия 8
Сезон 2 Серия 4
6 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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