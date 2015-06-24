В 1 сезоне сериала «Курортный роман» Глеб Трефилов чрезвычайно огорчен из-за разрыва со своей избранницей Мариной. Приятель Алик оказывает ему всяческую поддержку. Внезапно бизнесмен Алексей Усольцев обращается к Глебу с деликатной просьбой. Он хочет, чтобы частный сыщик присмотрел за его молодой супругой, пока та с подругами будет развлекаться в Крыму. Глеб и Алик приезжают на курорт и селятся в ту же гостиницу, что и девушки. Вечером Алик собирается на дискотеку и зовет с собой друга. Но тот по-прежнему слишком тоскует по своей бывшей возлюбленной, чтобы согласиться на заманчивое предложение.