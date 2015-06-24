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Курортный роман 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Курортный роман
Киноафиша Сериалы Курортный роман Сезоны Сезон 1

Курортный роман 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Курортный роман»

В 1 сезоне сериала «Курортный роман» Глеб Трефилов чрезвычайно огорчен из-за разрыва со своей избранницей Мариной. Приятель Алик оказывает ему всяческую поддержку. Внезапно бизнесмен Алексей Усольцев обращается к Глебу с деликатной просьбой. Он хочет, чтобы частный сыщик присмотрел за его молодой супругой, пока та с подругами будет развлекаться в Крыму. Глеб и Алик приезжают на курорт и селятся в ту же гостиницу, что и девушки. Вечером Алик собирается на дискотеку и зовет с собой друга. Но тот по-прежнему слишком тоскует по своей бывшей возлюбленной, чтобы согласиться на заманчивое предложение.

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Список серий 1-го сезона сериала «Курортный роман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2015
График выхода всех сериалов
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