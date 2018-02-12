В центре событий российского мелодраматического мини-сериала «Лабиринты» – история молодой женщины по имени Марина. Ее жизнь складывается как нельзя лучше. Героиня построила успешную карьеру в солидной фирме, вышла замуж за любимого человека и находится в прекрасных отношениях с родителями. Но за 10 лет супружеской жизни Марине так и не удалось стать матерью. Она пыталась прибегнуть даже к ЭКО, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Доктора не могут объяснить, в чем кроется причина, ведь женщина абсолютно здорова.