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Киноафиша Сериалы Лабиринты
Лабиринты (2018 - 2018) Лабиринты 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 12 часов 16 минут
О чем сериал

В центре событий российского мелодраматического мини-сериала «Лабиринты» – история молодой женщины по имени Марина. Ее жизнь складывается как нельзя лучше. Героиня построила успешную карьеру в солидной фирме, вышла замуж за любимого человека и находится в прекрасных отношениях с родителями. Но за 10 лет супружеской жизни Марине так и не удалось стать матерью. Она пыталась прибегнуть даже к ЭКО, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Доктора не могут объяснить, в чем кроется причина, ведь женщина абсолютно здорова.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Светлана Казарцева
Стефан Отто
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лабиринты - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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