В 1 сезоне сериала «Лабиринты» Марина замужем около десяти лет, но стать матерью ей так и не удалось. Она консультировалась с множеством специалистов, но никто из них так и не смог дать внятного ответа, по какой причине молодая женщина не может забеременеть. Ее организм полностью здоров, однако даже ЭКО оказалось бесполезно. Марина казнит себя, поскольку считает, что ее бесплодие связано с давним абортом. Много лет назад у героини была нежелательная беременность. Женщина хочет взять ребенка в детском доме, но ее супруг непреклонен – мужчина не хочет заниматься воспитанием чужого отпрыска с сомнительными генами.