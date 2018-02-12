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Лабиринты 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лабиринты
Киноафиша Сериалы Лабиринты Сезоны Сезон 1

Лабиринты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лабиринты»

В 1 сезоне сериала «Лабиринты» Марина замужем около десяти лет, но стать матерью ей так и не удалось. Она консультировалась с множеством специалистов, но никто из них так и не смог дать внятного ответа, по какой причине молодая женщина не может забеременеть. Ее организм полностью здоров, однако даже ЭКО оказалось бесполезно. Марина казнит себя, поскольку считает, что ее бесплодие связано с давним абортом. Много лет назад у героини была нежелательная беременность. Женщина хочет взять ребенка в детском доме, но ее супруг непреклонен – мужчина не хочет заниматься воспитанием чужого отпрыска с сомнительными генами.

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Список серий 1-го сезона сериала «Лабиринты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
12 февраля 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
13 февраля 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
14 февраля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 февраля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 февраля 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 февраля 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 февраля 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 февраля 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 февраля 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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