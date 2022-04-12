Сериал «Полгода за решеткой» – это криминальная комедия о повседневной жизни сотрудниц и заключенных вымышленной женской колонии в Великобритании. Сюжет построен по принципу псевдо-документального фильма, а сразу нескольких главных персонажей представляет известная женщина-комик Кэтрин Тейт. Группа совершенно разных по темпераменту и жизненному опыту девушек оказывается в замкнутом помещении тюремной камеры. Они обсуждают оставленную по ту сторону решетки жизнь, ссорятся, влюбляются и выживают, как могут.