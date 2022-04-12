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Постер к сериалу Полгода за решеткой
Постер к сериалу Полгода за решеткой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Полгода за решеткой
Полгода за решеткой (2022 - …) Hard Cell 18+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Полгода за решеткой» – это криминальная комедия о повседневной жизни сотрудниц и заключенных вымышленной женской колонии в Великобритании. Сюжет построен по принципу псевдо-документального фильма, а сразу нескольких главных персонажей представляет известная женщина-комик Кэтрин Тейт. Группа совершенно разных по темпераменту и жизненному опыту девушек оказывается в замкнутом помещении тюремной камеры. Они обсуждают оставленную по ту сторону решетки жизнь, ссорятся, влюбляются и выживают, как могут.

Полгода за решеткой - трейлер
Полгода за решеткой
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Донна Престон
Лорна Браун
Кэтрин Тейт
Кристиан Брассингтон
Лиза Давина Филлип
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полгода за решеткой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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