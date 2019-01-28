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За витриной 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За витриной
Киноафиша Сериалы За витриной Сезоны Сезон 1

За витриной 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «За витриной»

В 1 сезоне сериала «За витриной» простая провинциальная девушка Галина работает продавщицей в сельском магазине. Ее зарплаты и сил едва хватает на воспитание двоих младших братьев, оставленных ей на попечение умершими родителями. Но однажды жизнь Гали неожиданно переворачивается. На нее обращает внимание мужчина, с которым у нее, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Шикарный мужчина из высшего общества и успешный бизнесмен Андрей Ветров отвлекается от своих повседневных увеселений и почему-то решает помочь бедной девушке. Но какое чувство движет миллионером на самом деле?

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «За витриной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
28 января 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
28 января 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
29 января 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
29 января 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
30 января 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
30 января 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
31 января 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
31 января 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
4 февраля 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 февраля 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 февраля 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 февраля 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 февраля 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 февраля 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 февраля 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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