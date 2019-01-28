В 1 сезоне сериала «За витриной» простая провинциальная девушка Галина работает продавщицей в сельском магазине. Ее зарплаты и сил едва хватает на воспитание двоих младших братьев, оставленных ей на попечение умершими родителями. Но однажды жизнь Гали неожиданно переворачивается. На нее обращает внимание мужчина, с которым у нее, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Шикарный мужчина из высшего общества и успешный бизнесмен Андрей Ветров отвлекается от своих повседневных увеселений и почему-то решает помочь бедной девушке. Но какое чувство движет миллионером на самом деле?