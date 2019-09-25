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Родительское право 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Родительское право
Киноафиша Сериалы Родительское право Сезоны Сезон 1

Родительское право 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Родительское право»

В 1 сезоне сериала «Родительское право» молодая девушка по имени Лера хочет стать дизайнером одежды. Она встречается с сыном состоятельного человека – Стасом, отец которого управляет строительным бизнесом. Лера всерьез увлечена парнем, а вот Стас относится к их роману легкомысленно. Однако все меняет беременность Лены. Отец Стаса проникся симпатией к девушке и настоял на свадебной церемонии. Однако супружеская жизнь Леры со Стасом продлилась недолго. Девушку обвинили в убийстве, и она получила большой срок. Выйдя на свободу, Лера собирается вернуть родительские права и заслужить любовь своей дочери.

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Список серий 1-го сезона сериала «Родительское право» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 сентября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 сентября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 сентября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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