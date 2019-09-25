В 1 сезоне сериала «Родительское право» молодая девушка по имени Лера хочет стать дизайнером одежды. Она встречается с сыном состоятельного человека – Стасом, отец которого управляет строительным бизнесом. Лера всерьез увлечена парнем, а вот Стас относится к их роману легкомысленно. Однако все меняет беременность Лены. Отец Стаса проникся симпатией к девушке и настоял на свадебной церемонии. Однако супружеская жизнь Леры со Стасом продлилась недолго. Девушку обвинили в убийстве, и она получила большой срок. Выйдя на свободу, Лера собирается вернуть родительские права и заслужить любовь своей дочери.