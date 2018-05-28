В 1 сезоне сериала «Мельник» шестнадцать особо опасных преступников смогли обмануть конвой и сбежать во время перевозки. Начальство ФСИН настаивает на том, чтобы Аркадий Мельник руководил группой по поимке сбежавших осужденных. Они объясняют это тем, что о расследовании ни в коем случае не должны узнать средства массовой информации, ведь это спровоцирует панику среди местных жителей. В каждом отдельном эпизоде герой со своими соратниками ловит одного из беглецов, приближаясь к разгадке главной тайны: кто из спецслужащих является коррумпированным чиновником, предавшим организацию.