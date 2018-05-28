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Мельник 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мельник
Киноафиша Сериалы Мельник Сезоны Сезон 1

Мельник 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мельник»

В 1 сезоне сериала «Мельник» шестнадцать особо опасных преступников смогли обмануть конвой и сбежать во время перевозки. Начальство ФСИН настаивает на том, чтобы Аркадий Мельник руководил группой по поимке сбежавших осужденных. Они объясняют это тем, что о расследовании ни в коем случае не должны узнать средства массовой информации, ведь это спровоцирует панику среди местных жителей. В каждом отдельном эпизоде герой со своими соратниками ловит одного из беглецов, приближаясь к разгадке главной тайны: кто из спецслужащих является коррумпированным чиновником, предавшим организацию.

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Список серий 1-го сезона сериала «Мельник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 мая 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 июня 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 июня 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 июня 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 июня 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 июня 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 июня 2018
График выхода всех сериалов
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