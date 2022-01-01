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Киноафиша Сериалы Безымянный
Безымянный ( - …) Nameless
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Безымянный» – это американский остросюжетный триллер по мотивам рассказов Дина Кунца. Главный герой – загадочный странник, лишенный воспоминаний о собственной жизни. Единственное, что помнит Безымянный, – это его великое предназначение, возложенное на его плечи некой тайной организацией. Он путешествует по разным штатам в поисках опасных преступников и устанавливает повсюду свою изощренную справедливость. «Хищников» он превращает в «добычу». А в пути к нему постепенно начинает возвращаться память.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Генри Голдинг
Генри Голдинг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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