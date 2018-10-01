Во 2 сезоне «Московская борзая» история майора уголовного розыска Алевтины Борзовой продолжается. На этот раз основное действие будет происходить в ее подсознании. Создатели картины продемонстрируют зрителям трансформацию главной героини, ее рост и развитие. Чтобы выйти на след загадочного убийцы, Алевтина старается рассуждать как преступник. Порой она говорит чудовищные вещи, которых раньше от Борзовой нельзя было услышать. Маньяк представлен в образе художника. Каждое убийство он превращает в перформанс, обращенный к определенной аудитории. И однажды его жертвой оказывается сама Борзова...