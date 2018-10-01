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Московская борзая 2015 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Московская борзая
Киноафиша Сериалы Московская борзая Сезоны Сезон 2

Московская борзая 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Московская борзая»

Во 2 сезоне «Московская борзая» история майора уголовного розыска Алевтины Борзовой продолжается. На этот раз основное действие будет происходить в ее подсознании. Создатели картины продемонстрируют зрителям трансформацию главной героини, ее рост и развитие. Чтобы выйти на след загадочного убийцы, Алевтина старается рассуждать как преступник. Порой она говорит чудовищные вещи, которых раньше от Борзовой нельзя было услышать. Маньяк представлен в образе художника. Каждое убийство он превращает в перформанс, обращенный к определенной аудитории. И однажды его жертвой оказывается сама Борзова...

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Московская борзая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 21
Сезон 2 Серия 1
1 октября 2018
Серия 22
Сезон 2 Серия 2
1 октября 2018
Серия 23
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2018
Серия 24
Сезон 2 Серия 4
2 октября 2018
Серия 25
Сезон 2 Серия 5
3 октября 2018
Серия 26
Сезон 2 Серия 6
3 октября 2018
Серия 27
Сезон 2 Серия 7
4 октября 2018
Серия 28
Сезон 2 Серия 8
4 октября 2018
Серия 29
Сезон 2 Серия 9
8 октября 2018
Серия 30
Сезон 2 Серия 10
8 октября 2018
Серия 31
Сезон 2 Серия 11
9 октября 2018
Серия 32
Сезон 2 Серия 12
9 октября 2018
Серия 33
Сезон 2 Серия 13
10 октября 2018
Серия 34
Сезон 2 Серия 14
10 октября 2018
Серия 35
Сезон 2 Серия 15
11 октября 2018
Серия 36
Сезон 2 Серия 16
11 октября 2018
График выхода всех сериалов
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