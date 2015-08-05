В 1 сезоне «Московская борзая» коллеги Алевтины Борзовой узнают о ее романтической связи с зятем. Из уважаемого специалиста она превращается в объект для пересудов. В итоге майора уголовного розыска высылают из Москвы в Нижний Новгород. Там Борзова становится главой отдела, специализирующегося на особо тяжких преступлениях. Служба в провинциальном городе с самого начала не заладилась. Алевтина угодила в мужской коллектив, представители которого не горят желанием работать под руководством женщины, да еще и приезжей. Каждый день Алевтине приходится буквально бороться за выживание в новых условиях.