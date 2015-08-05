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Московская борзая 2015 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Московская борзая
Киноафиша Сериалы Московская борзая Сезоны Сезон 1

Московская борзая 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Московская борзая»

В 1 сезоне «Московская борзая» коллеги Алевтины Борзовой узнают о ее романтической связи с зятем. Из уважаемого специалиста она превращается в объект для пересудов. В итоге майора уголовного розыска высылают из Москвы в Нижний Новгород. Там Борзова становится главой отдела, специализирующегося на особо тяжких преступлениях. Служба в провинциальном городе с самого начала не заладилась. Алевтина угодила в мужской коллектив, представители которого не горят желанием работать под руководством женщины, да еще и приезжей. Каждый день Алевтине приходится буквально бороться за выживание в новых условиях.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Московская борзая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 августа 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 августа 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 августа 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 августа 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 августа 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 августа 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 августа 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 августа 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 августа 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 августа 2015
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
5 августа 2015
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
5 августа 2015
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
5 августа 2015
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
5 августа 2015
График выхода всех сериалов
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