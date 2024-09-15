Во 2 сезоне сериала «Король Талсы» продолжаются приключения бывалого нью-йоркского мафиози в штате Оклахома. Дуайт Манфреди пытается построить в тихой и безмятежной провинции Талса свой преступный клан, однако ему приходится работать с полными болванами и мелкими ворами. Но есть в этом месте и своя прелесть: в отличие от мегаполиса, ниша здесь еще никем не занята, поэтому Дуайт может без лишних противостояний и проблем стать главой местной мафии. Он собирает новую команду из людей «с другой планеты», которые оказываются не самыми расторопными, зато верными. Вот только его бывшему боссу из Нью-Йорка не нравятся успехи Манфреди.