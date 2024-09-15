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Король Талсы 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Король Талсы
Киноафиша Сериалы Король Талсы Сезоны Сезон 2

Tulsa King
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Король Талсы»

Во 2 сезоне сериала «Король Талсы» продолжаются приключения бывалого нью-йоркского мафиози в штате Оклахома. Дуайт Манфреди пытается построить в тихой и безмятежной провинции Талса свой преступный клан, однако ему приходится работать с полными болванами и мелкими ворами. Но есть в этом месте и своя прелесть: в отличие от мегаполиса, ниша здесь еще никем не занята, поэтому Дуайт может без лишних противостояний и проблем стать главой местной мафии. Он собирает новую команду из людей «с другой планеты», которые оказываются не самыми расторопными, зато верными. Вот только его бывшему боссу из Нью-Йорка не нравятся успехи Манфреди.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 20 голосов
8 IMDb
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Список серий сериала Король Талсы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Снова в седле Back in the Saddle
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2024
Канзас-Сити Блюз Kansas City Blues
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2024
Оклахома против Манфреди Oklahoma v. Manfredi
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2024
Герои и злодеи Heroes & Villains
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2024
Наклоняясь к ветряным мельницам Tilting at Windmills
Сезон 2 Серия 5
13 октября 2024
Навигатор Navigator
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2024
Жизнеобеспечение Life Support
Сезон 2 Серия 7
27 октября 2024
Триада Triad
Сезон 2 Серия 8
3 ноября 2024
Триада Triad
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2024
Реконструкция Reconstruction
Сезон 2 Серия 10
17 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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