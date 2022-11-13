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Король Талсы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король Талсы
Киноафиша Сериалы Король Талсы Сезоны Сезон 1

Tulsa King
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король Талсы»

В 1 сезоне сериала «Король Талсы» Дуайт Манфреди, когда-то считавшийся одним из самых опасных и влиятельных мафиози Нью-Йорка, отправляется за решетку на долгие 25 лет. Когда он наконец выходит на свободу, мир вокруг оказывается совершенно другим. Его преступные методы ведения «бизнеса» больше не подходят для мегаполиса, а его былая слава стерлась из памяти «коллег». Босс его мафиозного клана решает отправить Дуайта в Талсу, штат Оклахома. По официальной версии, мужчина должен открыть там магазин. На самом же деле это просто повод избавиться от верного, но бесполезного старика. На новом месте герой начинает жизнь с нуля.

Рейтинг сериала

9.9
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8 IMDb
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Список серий сериала Король Талсы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Отправляйся на запад, старик Go West, Old Man
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2022
Центр вселенной Center of the Universe
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 2022
Каприз Caprice
Сезон 1 Серия 3
27 ноября 2022
Место посещения Visitation Place
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2022
Символ Джо Token Joe
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2022
Стабильный Stable
Сезон 1 Серия 6
18 декабря 2022
Уорр Эйкерс Warr Acres
Сезон 1 Серия 7
25 декабря 2022
Глинобитные стены Adobe Walls
Сезон 1 Серия 8
1 января 2023
Счастливые тропы Happy Trails
Сезон 1 Серия 9
8 января 2023
График выхода всех сериалов
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