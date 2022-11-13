В 1 сезоне сериала «Король Талсы» Дуайт Манфреди, когда-то считавшийся одним из самых опасных и влиятельных мафиози Нью-Йорка, отправляется за решетку на долгие 25 лет. Когда он наконец выходит на свободу, мир вокруг оказывается совершенно другим. Его преступные методы ведения «бизнеса» больше не подходят для мегаполиса, а его былая слава стерлась из памяти «коллег». Босс его мафиозного клана решает отправить Дуайта в Талсу, штат Оклахома. По официальной версии, мужчина должен открыть там магазин. На самом же деле это просто повод избавиться от верного, но бесполезного старика. На новом месте герой начинает жизнь с нуля.