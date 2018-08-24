В 1 сезоне сериала «Голос из прошлого» Алексей Баженов является настоящим фанатом своей работы. Он – хирург. Однажды молодой человек знакомится с девушкой, прикованной к инвалидному креслу. Влюбившись, он узнает в ней пациентку, которой 10 лет назад провел неудачную операцию. Баженов часто приглашает Алю на встречи, которые носят романтический характер. Однако жизнерадостная Аля ходит на свидания вовсе не из-за ответного чувства. Она мечтает отомстить Алексею, ведь именно его действия превратили ее в калеку. Аля полна решимости превратить жизнь Алексея в ад. Он больше не должен оперировать людей.