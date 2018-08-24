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Голос из прошлого 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Голос из прошлого
Киноафиша Сериалы Голос из прошлого Сезоны Сезон 1

Голос из прошлого 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Голос из прошлого»

В 1 сезоне сериала «Голос из прошлого» Алексей Баженов является настоящим фанатом своей работы. Он – хирург. Однажды молодой человек знакомится с девушкой, прикованной к инвалидному креслу. Влюбившись, он узнает в ней пациентку, которой 10 лет назад провел неудачную операцию. Баженов часто приглашает Алю на встречи, которые носят романтический характер. Однако жизнерадостная Аля ходит на свидания вовсе не из-за ответного чувства. Она мечтает отомстить Алексею, ведь именно его действия превратили ее в калеку. Аля полна решимости превратить жизнь Алексея в ад. Он больше не должен оперировать людей.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Голос из прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2018
График выхода всех сериалов
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