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Киноафиша Сериалы Взрывная суббота
Взрывная суббота (2021 - …) Saturday Morning All Star Hits! 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 2 часа 40 минут
О чем сериал

«Взрывная суббота» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре пародийной комедии. Созданием сериала занималась американская студия Netflix. Отмечается, что во время создания проекта авторы вдохновлялись популярными телевизионными телепередачами, которые выходили в период 80-90-х годов. Главные герои «Взрывной субботы» традиционно сходят с ума и призывают своих зрителей делать то же самое. Каждый эпизод предлагает абсолютно новую историю, так или иначе связанную с американской культурой, актуальной для прошлого, настоящего и даже будущего страны.

Взрывная суббота - трейлер первого сезона
Взрывная суббота
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Кри Саммер
Кри Саммер
Памела Адлон
Памела Адлон
Дилан Спроус
Дилан Спроус
Кайл Муни
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Взрывная суббота - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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