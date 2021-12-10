«Взрывная суббота» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре пародийной комедии. Созданием сериала занималась американская студия Netflix. Отмечается, что во время создания проекта авторы вдохновлялись популярными телевизионными телепередачами, которые выходили в период 80-90-х годов. Главные герои «Взрывной субботы» традиционно сходят с ума и призывают своих зрителей делать то же самое. Каждый эпизод предлагает абсолютно новую историю, так или иначе связанную с американской культурой, актуальной для прошлого, настоящего и даже будущего страны.